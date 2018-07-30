Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, который на чемпионате мира по футболу - 2018 отметился не столько игрой, сколько театральными падениями, таки признал, что переборщил с изображениями своих "страданий"

Как передает ТАСС Неймар заявил, что действительно преувеличивал свою реакцию после нарушений правил со стороны соперников на чемпионате мира.

Во время мирового первенства Неймар неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков за чрезмерную демонстрацию болевых ощущений после нарушений на нем правил.



"Вы можете подумать, что я преувеличиваю. Иногда я действительно это делаю. Но правда в том, что я на самом деле испытываю боль на поле", - заявил Неймар.

"Мне нужно было время, чтобы принять вашу критику. Мне нужно было время, чтобы увидеть себя со стороны и стать другим человеком. Я упал, но кто не падает, тот не поднимается. Вы можете продолжать бросать в меня камни или уберете их подальше и поможете мне подняться", - добавил звездный футболист.

Напомним, что сборная Бразилии с Неймаром в составе дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где уступила бельгийцам со счетом 1 - 2. Неймар провел на Мундиале пять матчей, на его счету два гола и два асиста.

Ранее "Страна" сообщала, что прическу Неймара на ЧМ-2018 назвали птичьим гнездом из лапши.