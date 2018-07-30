В понедельник, 30 июля, в Украине ожидается жаркая погода с дождями и грозами на западе, юге, востоке и некоторых центральных районах страны.

Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.

Фото: meteo.gov.ua

В западных областях Украины ожидается от 17 до 20 градусов выше ноля ночью и от 25 до 31 градуса днем. Жарче всего будет в Закарпатье.

В центре Украины преимущественно без осадков, +27...+31 градус днем и +19...+21 ночью. Лишь в Винницкой и Житомирской областях синоптики обещают дожди с грозами.

Достаточно жарко, несмотря на прогнозируемые осадки будет на юге Украины, где воздух прогреется до +32 градусов днем, а ночью будет до +22.

На севере Украины - сухо и жарко - от +27 до +29 градусов днем и от +18 до +21 ночью.

На востоке страны также жарко и мокро. Лишь в Луганской области синоптики дождей не обещают. Воздух прогреется до +31 градуса днем и от +19 до +21 ночью. Кроме того синоптики предупреждают о потенциально опасных погодных условиях на юге и востоке страны.

Ранее "Страна" писала о том, что непогода в Украине оставила без света полторы сотни населенных пунктов.

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