В России намерены кардинально модернизировать тяжелые самолеты Ан-124 "Руслан" в течение девяти лет.

Работы по созданию сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан" уже внесены в Госпрограмму вооружений (ГПВ) на период до 2027 года. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает ТАСС.



"Научно-исследовательские работы по нему есть в плане в конце ГПВ. Россия может возобновить производство сверхтяжелых самолетов Ан-124 "Руслан". Они будут "оцифрованы", на них установят новые двигатели ПД-35", - сказал Борисов.

"Возобновление производства Ан-124 будет связано с возможностями двигателей ПД-35, которые делаются в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Но ничего нового не будет, просто оцифруем Ан-124 с новыми двигателями", - уточнил он.

Вице-премьер России также считает, что Ан-124 можно эксплуатировать до 2050 года, если, в частности, модернизировать кабину самолета, поменять бортовое радиоэлектронное оборудование и решить проблему с двигателем Д-18.

Юрий Борисов уточнил, что Ан-124 на 80% производился в России. При этом двигатели Д-18 для этого самолета были изготовлены в Украине. В связи с этим, по словам Борисова, необходимо решить проблему импортозамещения двигателей.

Ранее "Страна" сообщала, что российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140, признано банкротом.