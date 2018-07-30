Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что его научной карьере пришел конец из-за внесения в санкционные списки Москвы.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на канал MSNBC.



Макфол утверждает, что он находится в "списке врагов" высшего российского руководства. Отвечая на вопрос, как изменится его жизнь на фоне предложения РФ допросить его, прозвучавшее после саммита трампа и Путина в Хельсинки, Макфол сказал: "Моя жизнь уже изменилась".

Он напомнил, что на протяжении уже почти 30 лет занимается научной деятельностью и является профессором.

"Почти все мои исследования касались России, - указал экс-посол. - Я не могу больше проводить исследований в России".

"Я в настоящий момент нахожусь в санкционном списке, но даже если меня бы оттуда исключили, я никогда не смогу поехать в Россию", - сказал Макфол, сославшись на уже упомянутый "список врагов".

"Моя научная карьера, касающаяся написания работ и проведения исследований - окончена. Моя жизнь кардинально изменилась", - добавил экс-посол.

Ранее "Страна" сообщала, что посольство США в России объяснило угрожающие твиты бывшего посла Майкла Макфола.

Также мы рассказывали, что в МИД России подтвердили, что бывшему послу США Майклу Макфолу запрещен въезд в страну.