Сегодня, 30 июля, на здании парижской мэрии разместят фотографию политзаключенного режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает страница Save Oleg Sentsov в Facebook.

"Парижский мэр в поддержку Олега Сенцова, который вскоре достигнет 80-го дня голодания, разместит его фотографию на фасаде городской мэрии в 4-м муниципальном округе", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/SaveSentsov/

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно приговоренный в России к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку еще 14 мая, таким образом он голодает уже 78 - й день. Основное требование Олега Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Ранее "Страна" сообщала, что 50 режиссеров, художников и поэтов попросили Сенцова прекратить голодовку.

Также мы рассказывали, что мать Сенцова попросила Путина о помиловании сына.