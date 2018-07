После феерической победы нашего Александра Усика в финале WBSS над Муратом Гасиевым многие боксеры заявляют, что не прочь отобрать все пояса у украинского чемпиона.

Так, к примеру, "почетный" чемпион WBC в тяжелом весе британец Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) уже заявил, что готов принять вызов Александра Усика (15-0, 11 КО).

- С кем бы вы хотели встретиться: с Александром Усиком или Тайсоном Фьюри?

- С тем, кто на самом деле хочет этого, - заявил Беллью в интервью порталу Vringe.

- Усик уже вызвал вас…

- Да, вызвал. Посмотрим, что bp этого выйдет. Я очень хочу драться с ним. Я хочу быть абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Я спущусь обратно в крузервейт. Наш бой может состояться только в одной весовой категории, это тяжелый вес. Почему я должен встречаться с абсолютным чемпионом тяжелого веса в хэвивейте? Прямо сейчас я - супертяж, но я собираюсь спуститься обратно. Мне не придется сбрасывать много веса, я почти такой же, как и Усик. Так что не будет никаких оправданий. Он - изумительный боец, намного лучше, чем я. Но знаете что? Он не бьет так сильно, как я. Он делает достаточно для победы, а у меня более профессиональный IQ. Я понимаю профибокс лучше, чем Усик. Я дольше в профи, намного опытнее. Я знаю, как подниматься с пола, я прошел через бойни в ринге. Бои Александра Усика всегда складываются в его пользу, но, поверьте мне, я уравняю бой.

- Что случилось на прошлой неделе в Москве?

- Он официально вызвал меня. Он сказал: "Беллью, I am feel". Александр, I am feel too. Все говорят, что у меня нет шансов, но я готов гнаться за славой.

- Многие говорят, что у вас нет шансов выиграть этот бой…

- Мне говорили, что я - мусор, что я никогда не выиграю титул чемпиона мира, что Дэвид Хэй вырубит меня за два раунда. Потом те же люди говорили, что Хэй был расслаблен. Когда я побил его во второй раз, они говорили, что я побил старика. Они всегда находят оправдания. Вы знаете, почему Усик вызвал меня?

- Нет.

- Когда я покидал тяжелый дивизион, я был лучшим. Усик в то время проводил 8-10-раундовые поединки и еще не был чемпионом. Когда я ушел, я был лучшим крузером мира. Имея все пояса, почему он вызвал меня? Потому что Усик все еще думает, что я был лучшим крузером мира. А значит, ему необходимо побить меня.

- Если вы побьете Усика, то это будет ваш последний бой?

- Да, у меня уже было достаточно поединков. Я выйду против одного из лучших бойцов pound-for-pound. Он умеет делать все. Блестящие ноги, блестящая скорость рук. Усик не такой большой панчер, но умеет делать абсолютно все. Он - мастер. Я не буду стоять на тяжелых ногах и принимать 4-5-ударные комбинации, я буду расставлять ловушки, я буду заставлять его промахиваться, я буду пробивать джебы, я буду делать такие вещи, которые никто не делает. Вы не видели его в тяжелых боях, потому что никто не способен был выдать такой бой. Бой с Майрисом Бриедисом был самым сложным в его карьере. Майрис выдал фантастические 4-6 раундов, но Усик победил и недооцененного Бриедиса, и переоцененного Гассиева. Я готов с ним драться, и я собираюсь победить. Так что продолжайте недооценивать и смеяться надо мной. Этим вы меня больше мотивируете.

- Усик сейчас топ-боец. Он единственный, с кем вы хотите выйти в ринг?

- Я бы хотел встретиться с Тайсоном Фьюри, но он боится. Хотя, он не совсем боится, но я слишком опасен, я для него слишком большой риск с маленькой наградой. Усик назвал мое имя, а я всегда отвечаю на вызов. Так что посмотрим.

