Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер доказал всем, что у него еще есть порох в пороховницах.

"Терминатор" в прямом эфире телеканала CNBC, в шоу "Jay Leno's Garage", переехал старый лимузин на личном танке М-47.

Фото: nbc.com

На этом 50-тонном M-47 Шварценеггер проходил службу в австрийской в 1965 году. Он заплатил 20 тысяч долларов, чтобы перевезти его в США в 1991 году.

Также Шварценеггер признался в шоу, что этот танк поощряет школьников хорошо учиться.

"Иногда я привожу сюда школьников в рамках программ внешкольной активности, и они могут поуправлять танком со мной вместе в качестве награды за хорошие оценки и посещение школы", - сказал Шварценеггер ведущему Джею Лено.

Затем Стальной Арни доказал, что с чувством юмора у него все в порядке. После раздавленного авто он предложил снести на танке сарай, но Джей Лено объяснил, что это запрещено.

"А как насчет оборудования здесь?", - Шварценеггер показал на камеру и съемочную группу. - Мы можем справиться с этим. Это будет так весело". Но слава Богу, дальше шуток дело не пошло.

Ранее "Страна" сообщала, что Арнольд Шварценеггер вернулся домой из клиники после операции на открытом сердце.