Шварценеггер в прямом эфире показал, как может давить автомобили на личном танке
Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер доказал всем, что у него еще есть порох в пороховницах.
"Терминатор" в прямом эфире телеканала CNBC, в шоу "Jay Leno's Garage", переехал старый лимузин на личном танке М-47.
Фото: nbc.com
На этом 50-тонном M-47 Шварценеггер проходил службу в австрийской в 1965 году. Он заплатил 20 тысяч долларов, чтобы перевезти его в США в 1991 году.
Также Шварценеггер признался в шоу, что этот танк поощряет школьников хорошо учиться.
"Иногда я привожу сюда школьников в рамках программ внешкольной активности, и они могут поуправлять танком со мной вместе в качестве награды за хорошие оценки и посещение школы", - сказал Шварценеггер ведущему Джею Лено.
Затем Стальной Арни доказал, что с чувством юмора у него все в порядке. После раздавленного авто он предложил снести на танке сарай, но Джей Лено объяснил, что это запрещено.
"А как насчет оборудования здесь?", - Шварценеггер показал на камеру и съемочную группу. - Мы можем справиться с этим. Это будет так весело". Но слава Богу, дальше шуток дело не пошло.
Ранее "Страна" сообщала, что Арнольд Шварценеггер вернулся домой из клиники после операции на открытом сердце.