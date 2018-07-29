Футболист Команда М П И Ср.
Жуниор Мораес Шахтёр 2 0 2 1,00
Дмитрий Хлёбас  Десна 2 0 2 1,00
Александр Филиппов Десна 2 0 2 1,00
Назарий Русин Динамо 1 0 1 1,00
Владислав Вакула Мариуполь 1 0 1 1,00
Марлос Шахтёр 1 0 2 0,50
Фернандо Шахтёр 1 0 2 0,50
Тайсон Шахтёр 1 0 2 0,50
Марьян Швед Карпаты 1 0 2 0,50
Вячеслав Чурко Мариуполь 1 0 2 0,50

М - мячи, П - пенальти, И - игры,  Ср. - среднее число голов за игру

Ранее "Страна" оперативно сообщила о положении команд в чемпионате Украины по футболу 2018/2019, который проходит по регламенту, опробованному двумя чемпионатами ранее. 

Формат чемпионата Украины на нынешний сезон имеет следующий вид:

  • количество команд – 12;
  • количество туров – 32 плюс матчи плей-офф в Группе 2;
  • общее количество матчей – 192 плюс матчи плей-офф в Группе 2.

Ранее "Страна" назвала десятку лучших бомбардиров по итогам чемпионата Украины по футболу 2017/2018, а также турнирную таблицу по итогам чемпионата Украины по футболу 2017/2018.

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