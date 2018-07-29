Десятка лучших бомбардиров чемпионата Украины после первых двух туров УПЛ
|Футболист
|Команда
|М
|П
|И
|Ср.
|Жуниор Мораес
|Шахтёр
|2
|0
|2
|1,00
|Дмитрий Хлёбас
|Десна
|2
|0
|2
|1,00
|Александр Филиппов
|Десна
|2
|0
|2
|1,00
|Назарий Русин
|Динамо
|1
|0
|1
|1,00
|Владислав Вакула
|Мариуполь
|1
|0
|1
|1,00
|Марлос
|Шахтёр
|1
|0
|2
|0,50
|Фернандо
|Шахтёр
|1
|0
|2
|0,50
|Тайсон
|Шахтёр
|1
|0
|2
|0,50
|Марьян Швед
|Карпаты
|1
|0
|2
|0,50
|Вячеслав Чурко
|Мариуполь
|1
|0
|2
|0,50
М - мячи, П - пенальти, И - игры, Ср. - среднее число голов за игру
Ранее "Страна" оперативно сообщила о положении команд в чемпионате Украины по футболу 2018/2019, который проходит по регламенту, опробованному двумя чемпионатами ранее.
Формат чемпионата Украины на нынешний сезон имеет следующий вид:
- количество команд – 12;
- количество туров – 32 плюс матчи плей-офф в Группе 2;
- общее количество матчей – 192 плюс матчи плей-офф в Группе 2.
Ранее "Страна" назвала десятку лучших бомбардиров по итогам чемпионата Украины по футболу 2017/2018, а также турнирную таблицу по итогам чемпионата Украины по футболу 2017/2018.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!