Футболист Команда М П И Ср. Жуниор Мораес Шахтёр 2 0 2 1,00 Дмитрий Хлёбас Десна 2 0 2 1,00 Александр Филиппов Десна 2 0 2 1,00 Назарий Русин Динамо 1 0 1 1,00 Владислав Вакула Мариуполь 1 0 1 1,00 Марлос Шахтёр 1 0 2 0,50 Фернандо Шахтёр 1 0 2 0,50 Тайсон Шахтёр 1 0 2 0,50 Марьян Швед Карпаты 1 0 2 0,50 Вячеслав Чурко Мариуполь 1 0 2 0,50

М - мячи, П - пенальти, И - игры, Ср. - среднее число голов за игру

Ранее "Страна" оперативно сообщила о положении команд в чемпионате Украины по футболу 2018/2019, который проходит по регламенту, опробованному двумя чемпионатами ранее.

Формат чемпионата Украины на нынешний сезон имеет следующий вид:

количество команд – 12;

количество туров – 32 плюс матчи плей-офф в Группе 2;

общее количество матчей – 192 плюс матчи плей-офф в Группе 2.

Ранее "Страна" назвала десятку лучших бомбардиров по итогам чемпионата Украины по футболу 2017/2018, а также турнирную таблицу по итогам чемпионата Украины по футболу 2017/2018.