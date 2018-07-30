В Киеве задержали 54-летнего преступника, который признался в попытке изнасилования и убийстве 16-летней девушки на Оболони.

Тело девушки родом из Закарпатья нашли в лесополосе под Киевом накануне ночью. Перед этим ее сестра заявила в полицию об исчезновении девушки.

Видео допроса подозреваемого опубликовано на странице Александра Гайдученко в Facebook.

Это мужчина 54 лет, который ранее был судимым по ст. 140 УК Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

По его словам, он выгуливал собаку и заметил эту девушку на пробежке. На видео мужчина рассказывает о своих действиях без капли сожаления.

"Я с ней познакомился. Спросил куда такая красивая идет. Потом я предложил ей заняться любовью. Она сказала, что не хочет. Мне не то, что не по себе стало. Как-то неудобно. И я ее потом взял руками", - сказал задержанный.

После этого мужчина рассказал, что задушил девушку платком, оттащил от дороги, но изнасиловать не успел. Его спугнула молодая пара, которая проходила в это время рядом.

Фото: Александр Гайдученко/Facebook

Как сообщала "Страна", тело убитой 16-летней девушки из Закарпатья было обнаружено в лесопосадке рядом с Большой окружной дорогой в сторону Пущи-Водицы.

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