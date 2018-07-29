Президент США Дональд Трамп грозит приостановить работу правительства страны, если демократы продолжат препятствовать борьбе против нелегальной иммиграции. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Я готов "прекратить работу" правительства, если демократы в конгрессе не дадут нам достаточно голосов для обеспечения безопасности на границах. В частности, речь идет о строительстве Стены!" - написал Трамп.

Президент также призвал изменить действующую в США систему, чтобы обеспечить прибытие в страну тех иммигрантов, которые могут принести реальную пользу.

"Нам нужно, чтобы в нашу страну прибывали великолепные люди", - отметил Дональд Трамп.

Борьба против нелегальной иммиграции регулярно вызывает споры между Трампом и демократами, считающими его предложения радикальными и неэффективными.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Как сообщала "Страна", Трамп может исключить Мексику из зоны свободной торговли из-за наркотрафика.

Напомним также, что Трамп показал фото строительства стены на границе с Мексикой.