Президент Франции Эмманюэль Макрон побил рекорд непопулярности среди французов после скандала с начальником охраны Александром Беналля, избившем манифестантов на демонстрации 1 мая в Париже.

О рекордно низком рейтинге пишет газета Le Journal du Dimanche.

Согласно опросу Французского института изучения общественного мнения (IFOP), только 39% граждан страны удовлетворены деятельностью Макрона на посту президента.

61% французов выразили "полное недовольство" действиями главы республики.

Наибольшую критику в отношении президента Франции высказали сторонники "Демократического движения", "Республиканцев" и Соцпартии.

До этого самый низкий рейтинг Макрона был зафиксирован в июле-августе 2017 года и в июне этого года. Тогда положительную оценку работе Макрона дали 40% граждан Франции.

При этом, Le Journal du Dimanche отмечает, что это не самый низкий уровень популярности главы республики. Рейтинги бывших президентов Франции Франсуа Олланда и Николя Саркози за время их нахождения у власти опускались до отметок 27% и 38% соответственно.

Опрос проводился с 18 по 27 июля. В нем приняли участие почти 2 тыс. человек старше 18 лет.

Как сообщала "Страна", популярность Макрона резко упала, после того как французские телеканалы растиражировали видеоролик, на котором видно, как работник Елисейского дворца Александр Беналля и сотрудник аппарата правящей партии "Республика на марше" Венсан Краз избивают двух человек в Латинском квартале Парижа в ходе первомайской демонстрации.

Напомним также, что во Франции грозят президенту "новым Уотергейтом".