Турнирная таблица чемпионата Украины по футболу после двух стартовых туров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Шахтер
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|2. Александрия
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|3. Динамо
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|4. Десна
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|5. Львов
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|6. Черноморец
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|7. Олимпик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|8. Заря
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9. Карпаты
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|10.Ворскла
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|11.Мариуполь
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|12.Арсенал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи, О - очки.
Лучшие бомбардиры 28-го чемпионата Украины по футболу среди команд Украинской Премьер-лиги.
Схема розыгрыша Чемпионата Украины-2018/19:
- Чемпионат проходит в два этапа;
- I этап: 2 круга – 22 тура – 132 матча;
- II этап: 2 круга – 10 туров – 30 матчей в каждой Группе плюс матчи плей-офф в Группе 2;
- по итогам I этапа формируются две группы по 6 команд;
- Группа 1: места с 1-го по 6-е, определяется чемпион УПЛ плюс команды, которые примут участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА;
- Группа 2: места с 7-го по 12-е, определяются команды, которые покидают УПЛ;
- команда, занявшая 12-е место, напрямую вылетает из УПЛ;
- команда, которая заняла 11-е место, играет два матча плей-офф с командой, которая заняла 2-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;
- команда, которая заняла 10-е место, играет два матча плей-офф с командой, которая заняла 3-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;
- очки, добытые на I этапе Чемпионата, сохраняются.
Ранее "Страна" привела турнирную таблицу по итогам чемпионата Украины по футболу 2017/2018, а также назвала десятку лучших бомбардиров и голеадоров чемпионата Украины по футболу 2017/2018.
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