38-летняя олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд погибла во время катания на гидроцикле. Бывшая норвежская лыжница была найдена мертвой на берегу одного из островов на юге Норвегии. Об этом сообщает телеканал NRK.

"Погибшую объявили пропавшей без вести 28 июля в 1.00. Сегодня в 11.30 она была найдена мертвой на острове Святой Хелены в Ховекилене. Рядом был найден гидроскутер, все указывает на то, что она попала в аварию на нем", – сообщили в полиции округа Агдер.

Представитель полиции заявил, что спортсменка в момент происшествия находилась одна, причины смерти будут установлены позднее.

Фото: nrk.no

Напомним, Скофтеруд - чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере (2010). На ее счету также два золота, серебро и бронза чемпионатов мира. В 2015 году норвежка объявила о завершении карьеры.

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