Двумя крупными победами завершился 29 июля второй тур чемпионата Украины по футболу среди клубов украинской Премьер-лиги.

Донецкий "Шахтер", который с гостевой победы начал 28-й по счету чемпионат Украины, на этот раз на своем поле в Харькове отправил три мяча в ворота киевского "Арсенала" - 3:0.

Дважды отличились бразильские новобранцы дончан: Жуниор Мораес на 10-й минуте и Фернандо Педро на 32-й минуте, а вот точку поставил их опытный земляк Тайсон на 37-й.

Дебютировавшая в Украинской Премьер-лиге черниговская "Десна" в гостях обыграла уставший после старта в европейских кубках ФК "Мариуполь" - 4:1.

Первые мячи у гостей в дивизионе сильнейших забили Дмитрий Хлёбас, который дважды отличился на 3-й и 22-й минутах и Александр Филиппов, также оформивший дубль на 60-й и 78-й минутах встречи. Гол престижа у хозяев на счета Владислава Вакулы на 68-й минуте.

Сегодня также свою первую победу в новом чемпионате одержали львовские "Карпаты". На домашнем стадионе "Украина" львовяне обыграли одесский "Черноморец" - 1:0. Мяч на 16-й минуте забил Марьян Швед.

В параллельной игре донецкий "Олимпик" в Киеве обыграл бронзового призера прошлого первенства полтавскую "Ворсклу" - 1:0. Автором гола стал Виталий Балашов на 64-й минуте.

В стартовой игре тура "Александрия" вчера дома обыграла луганскую "Зарю" - 1:0. Мяч на арене "Ника" в Александрии на 85-й минуте эффектным ударом головой забил Евгений Банада.

Киевское "Динамо" на 90+2 минуте вырвало победу (1:0) у "Львова". Гол на "Арене Львов" записал на свой счет Назарий Русин, который лишь за минуту до того вышел на замену.

В турнирной таблице после двух первых туров лидируют три команды, которые не потеряли ни одного очка: "Шахтер" - 6 очков, "Александрия" - 6, "Динамо" - 6. Далее следуют "Карпаты" - 3, "Черноморец" - 3, "Десна" - 3, "Львов" - 3, "Заря" - 3, "Олимпик" - 3, а внизу турнирной таблицы расположились "Мариуполь", "Ворскла" и "Арсенал" у которых ни одного набранного пункта.