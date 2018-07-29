Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик может в апреле 2019 года выйти на ринг с чемпионом мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн. Об этом сообщает sportingnews.

"Складывается впечатление, что с Джошуа все хотят боксировать, в том числе и Усик. Он планирует провести бой с Джошуа, а мы думаем, как ему помочь с этим. Украинцу придется сначала пройти Тони Белью. В команде Александра понимают, что есть и другие кандидаты на бой с Джошуа. Они готовы провести несколько крупных боев в тяжелом весе. Бой Усик – Джошуа может состояться в апреле. Джошуа и сам хочет драться с Усиком, он хочет испытать себя на фоне кого-то блистательного. И он считает таким Усика", – сказал Хирн.

Напомним, 21 июля украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, после чего заявил о желании перейти в супертяжелый дивизион.

Как сообщала "Страна", Усик после боя с Гассиевым планирует отдохнуть в Крыму.

Также "Страна" писала, что Джошуа назвал Кличко примером для подражания.