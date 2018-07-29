В субботу, 28 июля, во Львове на 73 году жизни после тяжелой и неизлечимой болезни скончалась известная украинская радиоведущая и музыковед Марта Кинасевич. О смерти Марты стало известно от ее друзей и коллег в Faceboоk.

Кинасевич 25 лет выпускала авторскую программу "Странствующий меридиан". За эти годы у нее в гостях побывали Владимир Ивасюк, Игорь Билозир, Василий Зинкевич, Назарий Яремчук, Виктор Морозов, Иван Попович и многие другие.

"Если бы пришлось все начать с нуля, я бы снова пошла на львовское радио. Единственное, что хотела бы изменить в своих передачах, - еще больше пропагандировать украинские песни и украинских исполнителей", - говорила Марта Кинасевич.

Прощаться с Мартой Кинасевич будут 30 июля в 12:00 у часовни на ул Пекарской, 52.

Фото: facebook.com/mykhajlo.masliy

Марта Кинасевич с дочерью Зоряной Фото: Mykhajlo Masliy/Facebook

"В этом году ушло так много людей, которые творили эпоху, которые сохраняли человечность, ценности, были ориентирами и в профессии, и в гражданской позиции. Умерла Марта Кинасевич. Я начинал когда-то свою творческую работу на Львовском радио. Тогда было одно львовское радио. И была одна Марта Кинасевич, руководитель музыкальной редакции, прекрасная ведущая, журналист, музыковед. Ее "Странствующий меридиан" я бежал слушать к проводному приемнику, бросая все дела", - написал нардеп Николай Княжицкий.

Фото: facebook.com/mykolakn

Как сообщала "Страна", звезда "Звездного пути" и "Семейки монстров" скончался от рака.

Ранее стала известна причина смерти директора группы "Машина времени" Владимира Сапунова.