В воскресенье, 29 июля, в Киеве ожидается ураган, порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу,

если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев,

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии, избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщала "Страна", сильнейшие дождь и ветер оставили без света 117 населенных пунктов по всей Украине.

Напомним также, что в Черновцах улицы превратились в реки и озера после мощного ливня с ураганом.