В Украине налогоплательщики могут получить компенсацию государства на обучение ребенка в детском саду, при получении внешкольного, общего среднего образования. Об этом сообщает сайт "Юрлига".

Для этого следует подать в налоговую декларацию документы, подтверждающие расходы.

Напомним, общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годовой зарплаты (за минусом обязательных отчислений).

Изменения предусмотрены Законом № 2477-VIII, который вступил в силу 28 июля.

Кроме того, Закон исключает из общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода алименты, которые выплачиваются нерезидентом. Ранее алименты от нерезидента облагались налогом независимо от их размера, если иное не было установлено ратифицированными международными договорами.

Отметим, законопроект № 8295 предполагал отмену НДС (до 1 января 2020 года) на ввоз оборудования для производства энергии из возобновляемых источников. В опубликованном Законе этой нормы нет.

Как сообщала "Страна", физлицам-предпринимателям разрешили открывать детсады.

Также "Страна" писала, что украинские предприниматели не могут закрыть ФОПы из-за множества справок.

Ранее "Страна" сообщала, что после изменения налогообложения в Украине закрылись почти 130 тысяч ФЛП.