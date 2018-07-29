Нацбанк планирует ввести ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые расширят возможности банков по обмену информацией о валютных операциях клиентов, а также совершенствуют отдельные требования к торговле иностранной валютой.

Об этом сообщает "Юрлига".

Изменения предусмотрены постановлением от 24 июля 2018 года № 86, которое вступило в силу 27 июля 2018 года.

Идет речь об изменениях к Инструкции о порядке осуществления контроля по экспортным и импортным операциям, а также положению о порядке и условиях торговли иностранной валютой, получении резидентами кредитов, ссуд в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами ссуд в иностранной валюте нерезидентам.

В первую очередь урегулирован вопрос обмена информацией о валютных операциях клиента между уполномоченными банками и ликвидаторами банков или юрлицами, образовавшимися в результате ликвидации банка по решению собственников, необходимых в случае перехода клиента к новому обслуживающему банку и существованию у него незавершенных операций. Обмен информацией о незавершенных расчетах клиента будет осуществляться на бумажном носителе исключительно фельдсвязью, спецсвязью, почтовой связью (заказным или ценным письмом). На сегодня данный обмен осуществляется только средствами электронной почты Нацбанка. На банки возложена обязанность должным образом осуществить проверку достоверности полученной информации. Банки смогут покупать иностранную валюту за средства клиентов для обмена на другую иностранную валюту, необходимую для выполнения ими обязательств по внешнеэкономическим договорам на межбанковском валютном рынке и/или на международном валютном рынке, тогда как раньше операция по обмену на другую иностранную валюту осуществлялась исключительно на международном валютном рынке. Уточнена формулировка нормы, регламентирующей осуществление уполномоченными банками купли-продажи иностранной валюты за гривни на условиях "форвард". Уточнениям четко определяется, что банки могут осуществлять такие операции с клиентами-резидентами, являющимися субъектами внешнеэкономической деятельности, и/или с другими уполномоченными банками.

Указанные изменения дадут возможность клиентам, раньше обслуживающимся в банках, которые теперь ликвидируются, покупать и/или перечислять иностранную валюту, а новым обслуживающим банкам - осуществлять действенный контроль за валютными операциями клиента.

Также эти изменения будут способствовать повышению эффективности проведения операций по торговле иностранной валютой.

Как сообщала "Страна", Нацбанк презентовал обновленные 20 гривен.

Ранее Нацбанк с научной точки зрения объяснил, почему гривна обесценилась в 14 раз.

Также "Страна" писала, что в НБУ не могут удовлетворить слишком быстро растущий спрос украинцев на 500 гривневые купюры.