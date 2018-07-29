Жители Ровенской области на частном самолете "АН-2" слетали в Польшу и обратно, не получив официального разрешение на полет и пересечение границы. Об этом сообщает RvNews.

Согласно информации прокуратуры Ровенской области, нарушителями являются трое украинцев.

По сообщению сотрудников Службы безопасности Украины, отслеживавших движение транспортного средства в воздухе, самолет совершил посадку на аэродроме в Ровенской области.

Мужчины, которые осуществили незаконный перелет, признались в содеянном, после чего вынуждены были заключить договор с прокуратурой Ровенской области о признании вины. Сейчас дело передано в Ровенский городской суд.

Виновным грозит наказание в виде денежного взыскания в размере от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или тюремное заключение сроком от 5 лет.

Напомним, в Госавиаслужбе заявили, что грядет ревизия чартерного рынка авиаперевозок Украины, вводятся ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных суден весом до 2 килограмм.

Как сообщала "Страна", министр инфраструктуры Владимир Омелян хочет запретить полеты на самолетах, которым больше 20 лет.

Также "Страна" писала, что Госавиаслужба жестко ограничила использование дронов в Украине.