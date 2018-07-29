В Мариуполе военный разбился на ВАЗ, пытаясь уйти от погони полицейских
В центре Мариуполя 29 июля произошло ДТП с участием военных и полицейскими. Об этом сообщает Mnews.
Автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился военнослужащий, пытался уйти от преследовавшей его патрульной полиции.
В результате произошло столкновение с другим легковым авто Daewoo Lanos, который стоял перед светофором. Пассажиры Daewoo Lanos пострадали в ДТП. Их госпитализировали.
На месте ДТП работали сотрудники полиции и представители военной службы.
Что стало причиной преследования полицейских, не сообщается.
Фото: mariupolnews.com.ua
Как сообщала "Страна", полицейские задержали "прокурора ДНР" на выезде из Мариуполя.
Также "Страна" писала, что в Мариуполе задержали двух подозреваемых, которые сломали челюсть пограничнику.
Ранее пострадавший подполковник погранслужбы рассказал о подробностях перепалки в мариупольском кафе. Ему сломали челюсть за украинский язык.