В центре Мариуполя 29 июля произошло ДТП с участием военных и полицейскими. Об этом сообщает Mnews.

Автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился военнослужащий, пытался уйти от преследовавшей его патрульной полиции.

В результате произошло столкновение с другим легковым авто Daewoo Lanos, который стоял перед светофором. Пассажиры Daewoo Lanos пострадали в ДТП. Их госпитализировали.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и представители военной службы.

Что стало причиной преследования полицейских, не сообщается.

Фото: mariupolnews.com.ua

Как сообщала "Страна", полицейские задержали "прокурора ДНР" на выезде из Мариуполя.

Также "Страна" писала, что в Мариуполе задержали двух подозреваемых, которые сломали челюсть пограничнику.

Ранее пострадавший подполковник погранслужбы рассказал о подробностях перепалки в мариупольском кафе. Ему сломали челюсть за украинский язык.