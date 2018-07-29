В субботу, 28 июля, молния попала в беседку с людьми в городе Хмельник Винницкой области - два человека погибли, один попал в реанимацию. Об этом сообщает Vinbazar.com.

Несчастный случай произошел около 16.00 на ул. Лысенко недалеко от местного магазина.

Сообщается, что молния ударила в беседку, где сидели двое мужчин.

От электрического разряда 25 и 38-летние местные жители погибли на месте.

Их 36-летний товарищ, который стоял возле беседки, находится в реанимационном отделении больницы.

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковской области молния чуть не убила двух женщин.

Напомним также, что молния ударила в пастуха, который боялся оставить скот в поле во время грозы.

Также "Страна" публиковала видео, как в телевышку на Дорогожичах в Киеве ударила молния.