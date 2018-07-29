Беляевский районный суд Одесской области оштрафовал продавца рыбохозяйственного магазина за нарушение порядка приобретения и сбыта товаров. Об этом сообщает "Юрлига".

Суд установил, что мужчина продавал живого морского червя нереиса без накладной, подтверждающей законность приобретения по реализации водных биоресурсов.

По результатам рассмотрения постановления об админарушении, суд обязал одессита уплатить штраф в размере 510 гривен и судебные расходы в размере 352,40 гривен.

Товар должен быть конфискован.

Решение было вынесено 26 июля.

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