Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что от продолжения действия закона о так называемом особом статусе Донбасса Украина получит больше позитива.

Если же этого не произойдет, то Россия может воспользоваться ситуацией. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Я понимаю разочарование украинских законодателей и общества. Они предприняли необходимые шаги, такие как принятие этого закона об особом статусе и закона об амнистии. Зато Россия не сделала ничего для завершения конфликта и вывода войск", - заявил американский дипломат.

В то же время, по его словам, закон был принят, но не было его применения.

"На сегодня нет и особого статуса. Он заработает только в тех условиях, когда будет договоренность, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы. Поэтому я не вижу никакого вреда в продлении действия закона", - продолжил он.

"Законодателям решать, голосовать или нет. Я только могу сказать, что я не вижу ущерба в продлении действия закона и наоборот - вижу минусы для того, чтобы этого не сделать. С украинской позиции было бы логичным продолжать давить на Россию, не позволить ей использовать приостановление действия закона против Украины", - подытожил Волкер.

Напомним, 6 октября 2017 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о мирном урегулировании ситуации на Донбассе, в котором, в частности, говорится, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения определенных условий. В частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Как сообщала "Страна", в России подтвердили, что Путин сделал Трампу конкретные предложения по "ЛДНР" во время саммита в Хельсинки.