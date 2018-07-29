В понедельник, 30 июля, в западных областях Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории страны - без существенных осадков. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Также Диденко отметила, что с новой недели температура в Украине поднимется до +25...+30, местами будет достигать +33 градусов.

В Киеве в понедельник 30 июля будет без осадков, температура достигнет +28...+30 градусов.

"Вот такая красота на фото с насыщенной травой, хоть сам пасись, и с дымящимися горами - последствие утреннего дождя. Ливень был мощным, а от грозы даже содрогалась хата. С детства уже и забыла, когда боялась грозы. Вспомнила в 6.00", - отметила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", 29 июля Западную Украину зальет дождями, а в Киеве будет сухо.

Ранее "Страна" синоптики рассказали, какой будет погода в августе в Киеве.