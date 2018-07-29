В Украину пытался нелегально проехать иностранец из Западной Африки. Его задержали в аэропорту "Борисполь", когда мужчина предложил взятку в размере 200 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Инцидент произошел 28 июля в 19:25.

"Гражданин Ганы предлагал украинскому офицеру неправомерную выгоду за пропуск на территорию Украины в международном аэропорту "Борисполь" без законных на то оснований, то есть по признакам уголовного преступления", - говорится в сообщении

Офицер-пограничник сообщил о незаконной предложение сотрудникам военной прокуратуры Дарницкого гарнизона, после чего иностранца задержали.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", украинцев массово отправляют за решетку в Европе по обвинению в переправке нелегалов.

Напомним также, что пограничники ждут наплыва нелегальных мигрантов в Украину из-за закрытия ЕС.

Ранее "Страна" писала, что пограничники задержали нелегалов из Ирака, которые прорывались через границу в Польшу.