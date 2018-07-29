Президент России Владимир Путин заявил, что военно-морской флот России в этом году получит 26 новых кораблей и судов. Четыре из них будут оснащены ракетным комплексом "Калибр". Об этом сообщает Газета.ru.

"Всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом "Калибр", - сказал Путин.

По словам президента России, в 2018 году российский флот уже получил четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения.

Как сообщала "Страна", в России на параде ВМФ среди кораблей проплыл робот.

Также "Страна" сообщала, что появилось видео аварийной посадки Ил-38, который сел без шасси в Подмосковье.

Ранее в МИД Украины заявили, что военные корабли России могут осматривать украинские суда на Азове без мандата.