В субботу, 28 июля, поздно вечером на территории Оболонского района Киева правоохранители обнаружили тело молодой девушки из Закарпатья с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам полицейских, тело молодой девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в районе лесополосы на улице Вышгородской.

Девушка была одета в спортивную одежду: темные бриджи, майка и кроссовки светлого цвета.

"Правоохранители обращаются ко всем свидетелям и очевидцам с просьбой, если вы видели молодую девушку, которая вечером находилась в районе лесополосы на улице Вышгородской, поворот на Большую Кольцевую в направлении Пущи-Водицы, или других лиц, которые были в этом районе, предоставить любую информацию об этих обстоятельствах. Обращаться по телефонам: 102, 418-30-22 или (067) 976-39-20", - призвали в столичном главке полиции.

Как сообщала "Страна", труп девушки направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Также "Страна" писала, что машинистов товарного поезда, которые пытались спрятать тело сбитой ими женщины, уволили с работы.