В понедельник, 30 июля, погоду в Украине будет определять теплый воздух, в западных и южных областях прогнозируют влажную и неустойчивую воздушную массу. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных и южных областях в понедельник пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. На Прикарпатье, Закарпатье ожидается местами сильный дождь. На остальной территории будет без осадков. Ветер восточный, до 5-10 м/с.

Температура ночью +17...+22°, днем +25...+30°, в южных и восточных областях до +33°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью +19...+21°, днем +27...+29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 июля самая высокая температура днем была +39,4° в 1936 году, самая низкая ночью +8,7° в 1904 году.

Фото: meteo.gov.ua

На вторник, 31 июля, синоптики прогнозируют в южной части, западных, Донецкой и местами центральных областях кратковременные дожди с грозами; на остальной территории осадков не предвидится. Ветер восточный, северо-восточный, до 5-10 м/с.

Температура ночью +15...+20°, на юге до +23°; днем +25...+30°, в южных, восточных областях и Закарпатье +28...+33°.

В Киеве 31 июля будет также без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+20°, днем +28...+30°.

29 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была +25...+28°, в Днепре в пределах Киева +24°

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптики рассказали, какой будет погода в августе в Киеве.

Напомним также, что синоптики предрекают Киеву и Украине новые потопы.