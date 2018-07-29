Бывший топ из Нафтогаза попытался через суд снять судимость за примерное поведение
Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Александр Кацуба попытался через суд снять судимость за примерное поведение, однако ходатайство о снятии судимости не удовлетворили.
Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на определение суда от 26 июня.
10 марта 2017 Шевченковский суд в закрытом режиме утвердил соглашение обвиняемого с прокурором. Сразу после приговора, проведя 8 месяцев в СИЗО, Кацуба вышел на свободу. Суд отнес этот срок как 16 месяцев лишения свободы (один день за два, за так называемым "законом Савченко").
Ранее сообщалось, что экс-замглавы "Нафтогаза" дал обличительные показания на других членов преступной группы и компенсировал государству 100 млн грн.
Напомним, Кацуба подозревали в завладении 450 млн грн. НАК "Нафтогаз Украины" и попытках завладеть 5,1 млрд грн.
Через год после приговора Кацуба обратился в суд и сообщил, что он примерным поведением и активной общественной деятельностью доказал свое исправление, а потому судимость с него необходимо снять.
Но суд отметил, что согласно ч. 9 ст. 89 УК Украины, судимости отменяют лицам, осужденным к лишению свободы или основному наказанию в виде штрафа за особо тяжкое преступление, если они в течение 8 лет со дня отбытия наказания не совершат нового преступления.
Согласно ч. 2 ст. 91 УК досрочное снятие судимости не допускается в случаях осуждения за умышленные тяжкие и особо тяжкие, а также коррупционные преступления.
Суд решил, что срок погашения судимости Кацубы еще не истек и в ходатайстве отказал.
На суде Кацуба заявил, что "он - идиот и подписывал все, что ему давали" Фото: KHARKIV Today
"Вышки Бойко" — дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко. На то время он возглавлял Министерство энергетики и угольной промышленности, затем был назначен вице-премьером по вопросам энергетики.
Первая буровая вышка для добычи нефти и газа с шельфа Черного моря была закуплена "Черноморнефтегазом" в 2011 году.
Закупка происходила с почти двойной переплатой — у производителя она стоила 250 миллионов долларов, тогда как Украина приобрела ее в подставной оффшорной компании за 400 миллионов долларов.
Главными подозреваемыми по этому делу является экс-президент Виктор Янукович и экс-глава НБУ Сергей Арбузов. Также ГПУ будет просить Раду лишить неприкосновенности депутата, экс-главу Нафтогаза Бакулина.
ГПУ не исключает, что Украина может продать буровые вышки на территории аннексированного Крыма.
Еще один обвинительный акт направили в суд.
Наталии Игнатченко, председателю наблюдательного совета "Вернум Банк" и Антонау Фролову, ее подчиненному, объявили о подозрении и избрали меру пресечения. По информации следователей, они "отмывали" деньги за покупку буровых вышек.
По делу уже осудили двух человек. Один из них - заместитель председателя правления Черноморнефтегаза Александр Кацуба. Он пошел на сделку со следствием и возместил 130 млн грн в государственный бюджет. Другой — сотрудник НАК Нафтогаза - "предоставил важные данные для следствия и раскаялся".
Как сообщала "Страна", экс-заместителя председателя правления "Нафтогаза" Евгения Корнийчука объявили в розыск. Экс-чиновнику сообщено о подозрении в рамках расследования о так называемой "вышки Бойко".
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле о "вышках Бойко" идет следствие в отношении действующего нардепа.