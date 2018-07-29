Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Александр Кацуба попытался через суд снять судимость за примерное поведение, однако ходатайство о снятии судимости не удовлетворили.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на определение суда от 26 июня.

10 марта 2017 Шевченковский суд в закрытом режиме утвердил соглашение обвиняемого с прокурором. Сразу после приговора, проведя 8 месяцев в СИЗО, Кацуба вышел на свободу. Суд отнес этот срок как 16 месяцев лишения свободы (один день за два, за так называемым "законом Савченко").

Ранее сообщалось, что экс-замглавы "Нафтогаза" дал обличительные показания на других членов преступной группы и компенсировал государству 100 млн грн.

Напомним, Кацуба подозревали в завладении 450 млн грн. НАК "Нафтогаз Украины" и попытках завладеть 5,1 млрд грн.

Через год после приговора Кацуба обратился в суд и сообщил, что он примерным поведением и активной общественной деятельностью доказал свое исправление, а потому судимость с него необходимо снять.

Но суд отметил, что согласно ч. 9 ст. 89 УК Украины, судимости отменяют лицам, осужденным к лишению свободы или основному наказанию в виде штрафа за особо тяжкое преступление, если они в течение 8 лет со дня отбытия наказания не совершат нового преступления.

Согласно ч. 2 ст. 91 УК досрочное снятие судимости не допускается в случаях осуждения за умышленные тяжкие и особо тяжкие, а также коррупционные преступления.

Суд решил, что срок погашения судимости Кацубы еще не истек и в ходатайстве отказал.

На суде Кацуба заявил, что "он - идиот и подписывал все, что ему давали" Фото: KHARKIV Today

"Вышки Бойко" — дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко. На то время он возглавлял Министерство энергетики и угольной промышленности, затем был назначен вице-премьером по вопросам энергетики.

Первая буровая вышка для добычи нефти и газа с шельфа Черного моря была закуплена "Черноморнефтегазом" в 2011 году.

Закупка происходила с почти двойной переплатой — у производителя она стоила 250 миллионов долларов, тогда как Украина приобрела ее в подставной оффшорной компании за 400 миллионов долларов.

Главными подозреваемыми по этому делу является экс-президент Виктор Янукович и экс-глава НБУ Сергей Арбузов. Также ГПУ будет просить Раду лишить неприкосновенности депутата, экс-главу Нафтогаза Бакулина.

ГПУ не исключает, что Украина может продать буровые вышки на территории аннексированного Крыма.

Еще один обвинительный акт направили в суд.

Наталии Игнатченко, председателю наблюдательного совета "Вернум Банк" и Антонау Фролову, ее подчиненному, объявили о подозрении и избрали меру пресечения. По информации следователей, они "отмывали" деньги за покупку буровых вышек.

По делу уже осудили двух человек. Один из них - заместитель председателя правления Черноморнефтегаза Александр Кацуба. Он пошел на сделку со следствием и возместил 130 млн грн в государственный бюджет. Другой — сотрудник НАК Нафтогаза - "предоставил важные данные для следствия и раскаялся".

Как сообщала "Страна", экс-заместителя председателя правления "Нафтогаза" Евгения Корнийчука объявили в розыск. Экс-чиновнику сообщено о подозрении в рамках расследования о так называемой "вышки Бойко".

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле о "вышках Бойко" идет следствие в отношении действующего нардепа.