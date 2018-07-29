В воскресенье, 29 июля, возле села Липовое Глобинского района Полтавской области на автодороге "Кременчуг-Черкассы" столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадал мужчина и двое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"35-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21099" при движении в направлении города Черкассы, совершил столкновение со встречным автомобилем "Scania", за рулем которого находился 30-летний житель Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров легковушки возрастом 3 и 10 лет получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.

Фото: pl.npu.gov.ua

Фото: pl.npu.gov.ua

Фото: pl.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", нардеп Шахов попал в серьезное ДТП ночью под Полтавой. Он рассказал, что авария произошла из-за того, что "пьяный стал поперек дороги".

Напомним также, что в Полтавской области поезд сбил девушку с парнем на скутере.

Также "Страна" писала, как под Полтавой из движущегося поезда выпал военнослужащий.