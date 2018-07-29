В Днепре от укуса шершней погиб 72-летний мужчина, еще одного мужчину обнаружили без сознания на улице Тоннельной. О подробностях трагедии сообщает "Информатор".

Случайный житель позвонил в полицию и сообщил, что видел мужчину без признаков жизни в лесу, когда садился в электричку на станции "Тоннельной".

Приехавшие на место патрульные нашли мужчину, который терял сознание. По предварительной информации, его искусали шершни.

Также на место прибыли медики "скорой", они оказали пострадавшему медицинскую помощь и госпитализировали в больницу № 6.

Пока офицеры были на станции, к ним обратился мужчина, который рассказал, что нашел своего родственника мертвым. Тот утром пошел на поезд на остановку "Тоннельную".

Позже мужчина позвонил своим близким и сообщил, что плохо себя чувствует. Когда родственники явились на место, то обнаружили его уже мертвым. Вероятной причиной смерти мужчины также назвали укусы шершней.

На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы и СМЭ. Также на станцию вызвали спасателей для обработки места от опасных насекомых.

Известно, что шершни - род самых крупных представителей общественных ос. Они могут достигать до 55 мм в длину. Шершень опасен для человека тем, что его яд способен воздействовать не только на ткани в месте ужаливания, но и на весь организм в целом. Так, если шершень ввел большое количество яда, то возникает достаточно серьезное воспаление, а при большом количестве укксов (например, если было потревожено гнездо шершней) возможен летальный исход.

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Как сообщала "Страна", под Харьковом мужчину на улице до смерти закусали шершни.

Напомним также, что спасатели в Киеве зачистили балкон от гигантских шершней.