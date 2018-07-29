Экс-лидер атак донецкого "Шахтёра" и лучший бомбардир минувшего чемпионата Украины Факундо Феррейра получил тяжелую травму в матче против итальянского "Ювентуса" на коммерческом межсезонном турнире Международный кубок чемпионов.

Футболист получил травму в столкновении с партнером по команде Жарделом в конце первого тайма - медики почти пять минут оказывали ему помощь на поле, но игрок и покинул его на носилках с зафиксированной шеей. О степени серьезности повреждения 27-летнего футболиста не сообщается.

Сам поединок завершился победой "Старой синьоры". Основное время матча завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти удача была на стороне итальянцев - 4:2.

27-летний аргентинец Факундо Феррейра перешел в "Бенфику" из "Шахтера"на правах свободного агента.

Феррейра перешел в "Шахтер" из "Велес Сарсфилд" летом 2013 года. В составе донецкого клуба он трижды выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, а также доходил до полуфинала Лиги Европы и 1/8 Лиги чемпионов.

Главный тренер "Шахтёра" назвал Факундо одним из четырех футболистов, без которых бы его команда не выиграла чемпионат Украины. В прошлом сезоне Феррейра сыграл за "Шахтер" 42 матча в различных турнирах, забив 30 мячей и сделал пять результативных передач.