В субботу, 28 июля, двое украинских бойцов погибли, еще двое были ранены на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Днем, используя режим прекращения огня, враг силами диверсионно-разведывательной группы в составе до 15 боевиков, предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское. Наши защитники, которые выполняли задачи на наблюдательном посту, приняли бой с почти вчетверо превосходящим противником. Они обеспечили подход резервной группы наших подразделений во главе с командиром роты. Получив решительный отпор, противник под плотным огнем наших защитников отошел под прикрытием своей артиллерии. Их отход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил. Благодаря четким и слаженным действиям подразделений противник понес значительные потери - до 4 убитыми и 6 ранеными. К сожалению, в ходе почти двухчасового боя, мы потеряли двух сыновей Украины и еще двое были ранены", - говорится в сообщении ООС.

Как сообщала "Страна", на Донбассе погиб латыш-доброволец, служивший в ВСУ.

Напомним также, что во время инженерной разведки на Донбассе погиб украинский военный.

Ранее "Страна" также сообщала, что Петр Порошенко заявил о начале серийного производства реактивных огнеметов для ВСУ.