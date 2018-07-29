Министр иностранных дел Павел Климкин возмутился принятием российским парламентом постановления, который провозглашает 19 апреля "Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)". Об этом министр написал в своем Twitter.

"Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправление сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве", – заявил Климкин.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Отметим, что Крым перешёл под контроль Российской Империи в 1783 году после серии поражений Османской империи в войнах с Россией. Указ о присоединении полуострова подписала императрица Екатерина II 19 апреля.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что референдум на Донбассе является репетицией федерализации и развала Украины. По его словам, у идеи Кремля провести референдум на неподконтрольных территориях отсутствуют перспективы.