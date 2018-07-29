Американское космическое агентство NASA определило пять победителей конкурса по разработке жилья для первых колонистов Марса, сообщается на его официальном сайте.

Всего в конкурсе принимало участие 18 команд со всего мира.



По итогам голосования, жюри агенства отобрало пять команд-финалистов, которые разделили между собой призовой фонд в $100 тысяч.



Первое место в конкурсе заняла команда из Арканзаса (США). Члены команды получили денежное вознаграждение в размере 21 тысячи долларов. Такой же приз получила занявшая второе место команда из Нью-Йорка.



"Победителям удалось успешно создать цифровые модели физических и функциональных характеристик дома на Марсе с использованием специализированных программных инструментов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы для построения жилья планируется собирать прямо на Марсе, а жилые модули можно будет напечатать с помощью 3D-принтеров.



Изобретатели утверждают, что такая технология позволит увеличивать площадь здания при увеличении количества жильцов.

Ранее "Страна" рассказывала, что ученые обнаружили на Марсе подземное озеро с соленой и холодной водой.