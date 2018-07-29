Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в последний летний месяц. Так, в августе жителей и гостей столицы ждет переменная облачность, а вот жары, как в июле, уже не будет. Средняя температура составит +23-24. При этом в середине и в конце месяца будет дождливо.

В целом, как обещают синоптики, погода в августе будет теплой и комфортной, уточняет Информатор.

По версии сайта Gismeteo, в последний месяц лета температура воздуха днем составит 19-28 градусов. Ночью столбики термометра упадут до 14-20 градусов. Весь месяц дневная температура будет практически одинаково комфортной и теплой. Однако к сентябрю ночи станут более холодными, но это не удивительно, ведь приближается осень. Дождливых дней, по прогнозам синоптиков, будет гораздо меньше, чем в июле.

Скриншот: Gismeteo

Между тем, прогноз погоды на август в Киеве у всемирно известного сайта Accuweather немного отличается. По их данным, в течение августа будет еще меньше дождливых дней, но больше гроз.

Единственное, в чем синоптики сошлись на мнении, это в температурном колебании: в течение 31 дня августа оно будет минимальным.

Также специалисты из Accuweather уверены, что солнечных и погожий дней будет больше, что не может не радовать жителей и гостей Киева.

Фото: Accuweather

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