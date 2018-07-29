Влиятельное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран с самой низкой и высокой стоимостью бензина в мире. В списке представлена 61 страна, а Украина, где литр бензина А-95 стоит более доллара, в перечне не представлена.

Так, согласно данным Bloomberg, самое доступное топливо в Венесуэле, где за литр бензина нужно заплатить всего $0,01. Следом идет Иран с более дорогой, но очень доступной ценой - $0,28 за литр. Замыкает тройку Кувейт - $0,35 за литр.

Россия разместилась на десятом месте с ценой $0,72 за литр. У США этот показатель чуть выше - $0,83 доллара (13 место). Отметим, что последние три места в рейтинге заняли Нидерланды ($1,93), Норвегия и Гонконг (61 место), причем в двух из этих стран превышена отметка в более чем $2 за литр.

Следовательно, это самые дорогие страны по цене бензина. Но также отметим, что власти Нидерландов и Норвегии всячески поощряют жителей, которые переходят на электромобили. В первую очередь их могут и вовсе освободить от транспортного налога.

Ранее "Страна" сообщала, что Киев вошел в тройку самых дешевых городов рейтинга самых дорогих мест для жизни в мире.

Также мы писали, что в Украине повысили зеленые тарифы на электроэнергию для домохозяйств.