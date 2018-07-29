Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила об опасности отравиться грибами сбор и приготовление которых становится трендом у украинцев летом после продолжительных дождей.

Так, она разместила на своей странице в Facebook рекомендации, как защитить себя от ядовитых грибов и что делать, если подозреваете, что отравились.

В первую очередь следует:

отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно. Они подлежат контролю и продаются в торговых сетях;

не покупайте грибы на стихийных рынках;

если все же пошли по грибы - внимательно осматривайте их: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки;

собирайте только хорошо знакомые вам грибы. По малейшего сомнения сразу выбросьте гриб, не оставляя его наряду с другими;

не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми;

не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;

не употребляйте сырые грибы;

дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные следует выбросить;

готовьте грибы в течение первых суток после сбора;

варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут;

храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде более суток.

Супрун напомнила, что главными признаками отравления грибами есть: тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, повышение температуры тела, снижение пульса, одышка, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), появление галлюцинаций и бреда.

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