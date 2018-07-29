В Киеве полицейский сознательно распылил слезоточивый газ журналисту агентства Associated Press. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Инцидент случился во время столкновений полиции с нацдружинниками из-за незаконного строительства на Осокорках.

"Сотрудник полиции, несмотря на предостережение "Пресса", распылил газ в лицо фотокорреспонденту агентства Associated Press Ефрему Лукацкому. По словам потерпевшего представителя медиа, один из полицейских видел, что он снимает, и "зарядил мне газом в глаза по полной программе".

"Я в прямом смысле ослеп минут на 10, - рассказывает Лукацкий, - я стоял не в толпе, кричал ему "Пресса", но полицейского это не остановило".

Пострадавший журналист получил ожоги глаз, но успел сфотографировать агрессивного сотрудника полиции.

Фото: facebook.com

В то же время отмечается, что заявление о препятствовании журналистской деятельности пострадавший фотокор не писал: "Я никогда не пишу заявлений, - комментирует Лукацкий, - "ам есть более пострадавшие. Полиция - это микс общества: есть негодяи, а есть и нормальные".

При этом журналист агентства Associated Press отметил, что зафиксировал, как сотрудники полиции не хотели отдавать в "Скорую помощь" одного из участников столкновений: "Парень был сильно избит, на голове большие гематомы, он потерял сознание", - рассказывает журналист, добавив, что с большими усилиями удалось с помощью представителей "Нацкорпуса" доставить парня в медикам.

В Национальном союзе журналистов Украины заявили, что осуждают факт применения силы сотрудником полиции к журналисту и требуют проведения немедленного служебного расследования.

Напомним, 28 июля в Киеве на Осокорках произошли столкновения возле стройплощадки, на месте которой требуют возвести экопарк.

Драка произошла на почве застройки многоэтажных зданий, которая ведется на территории парка отдыха и городских озер.