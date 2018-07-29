В субботу, 28 июля, в Ровенской области возле поселка Мизоч Здолбуновского района автомобиль сбил женщину с двумя детьми, которые шли по обочине.



Как сообщает полиция области, по предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, наехав на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла. Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет.

Фото: rv.npu.gov.ua

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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