Рейтинг немецкого блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), возглавляемого канцлером Ангелой Меркель снизился до 29%. Об этом свидетельствуют результаты традиционного еженедельного опроса издания Bild.

Согласно нему, рейтинг правящего блока в Германии стал самым низким показателем с 2006 года. За неделю рейтинг союза Меркель упал на один процентный пункт.

Фото: bild.de

Несмотря на это, рейтинг блока ХДС/ХСС все равно остается намного выше, чем у конкурентов. Так, показатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) составили 18%. На третьем месте идет правая партия "Альтернатива для Германии" с 15%. Уровень поддержки Зеленых - 14%, Левая партия - 10%, Свободной демократической партии - 9%.

Напомним, недавно глава МВД Германии заявил, что больше не может работать с Меркель