Впервые в истории российского флота в военно-морском параде принял участие корабль-робот. Об этом информирует ТАСС.

Так, в числе кораблей, которые прошли в Санкт-Петербурге по Неве в праздничном строю ко Дню Военно-морского флота РФ, впервые был безэкипажный роботизированный катер, который базируется на стеклопластиковом тральщике нового поколения проекта 12700 "Александр Обухов". Он входит в состав противоминных средств корабля.

Также на борту головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Ураган" был размещен адаптированный для применения с надводных кораблей беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет 890 т, длина - 61 м, ширина - 10 м. Они могут развивать скорость до 16,5 узла. Корпус, выполненный из монолитного стеклопластика, обеспечивает им большую живучесть по сравнению со стальными тральщиками при поиске мин, а также больший ресурс (до 30 лет). Экипаж - свыше 40 человек.

Парад, посвященный Дню Военно-морского флота России, проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 4 тыс. военных и 39 боевых кораблей и судов.

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