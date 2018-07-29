Вечером 28 июля во Львове группа молодых людей из Польши разрушила деревянные реставрационные панели вокруг двух скульптур на территории польского военного Кладбища Орлят. Об этом сообщил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай, передает ZAXID.NET.

Охране кладбища удалось задержать одного из вандалов. Остальным участникам группы удалось скрыться с места происшествия.

Фото: Zaxid.net

Задержанным оказался Матеуш Пасек, житель Кракова. Поляк рассказал, что в группе было 9 человек. Все они остановились в одном из львовских хостелов.

Вандала-иностранца доставили в райотдел для дачи показаний, а на место происшествия пригласили сотрудников СБУ и следователей местного райотдела полиции.

Ранее "Страна" информировала, что недавно под Львовом вандалы разбили бюст Пушкина.

Однако в полиции заявили, что никакого вандализма не было, а голова у Пушкина отвалилась без помощи посторонних.