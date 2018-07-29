В Монголии похитили турецкого педагога и пытались вывезти из страны, но местные власти помешали этому. Об этом пишет The New York Times.

Так, утром 27 июля неизвестные затолкали Аксая в микроавтобус возле его дома в столице Улан-Баторе. Автомобиль имел поддельные номерные знаки, а внутри было три человека в масках.

Через несколько часов в аэропорту Улан-Батора приземлился турецкий чартерный самолет. Данные сайта Flightradar24 показал, что это был реактивный самолет Bombardier, принадлежащий ВВС Турции.

Когда стало известно о самолете, семья и друзья Аксая собрались в аэропорту. Позже Министерство иностранных дел Монголии выступило с заявлением о том, что правительство приказало самолету оставаться на земле. Еще позже в МИД заявили, что захват Аксая станет "неприемлемым актом нарушения суверенитета и независимости Монголии, и Монголия будет решительно возражать".

Самолет покинул Моноголию в 21:15 без Аксая на борту. Он был освобожден через несколько часов.

"Это последний из эпизодов глобальной кампании президента Турции по захвату подозреваемых союзников священнослужителя, которого обвиняют в сговоре с целью попытки переворота 2016 года", - отмечает издание.

Педагог Вейсель Аксай руководит сетью международных школ, связанных с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации военного переворота.

Турция утверждает, что она проводитть экстрадиции подозреваемых соратников Гюлена только с разрешения соответствующих иностранных правительств. Но дело Аксая, который живет в Монголии почти 25 лет, кажется, ставит под сомнение это утверждение.

Напомним, подобный инцидент произошел в Украине с турецким журналистом Юсуфом Инаном, которого Турция подозревают в причастности к организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена. Его похитили в Украине, предположительно представители СБУ, и депортировали в Турцию. Позже в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили факт выдачи на запрос турецкой стороны Юсуфа Инана. Юсуф Инан считается экспертом FETÖ по СМИ. Его обвиняют в том, что он якобы создал большое количество интернет-сайтов, а также страницы организации в социальных сетях.

Ранее "Страна" опубликовала список турецких граждан, которых собираются похитить и вывезти из Украины.