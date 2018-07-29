Вечером в субботу, 28 июля, в полицию обратились студенты Национального транспортного университета рассказавшие, что на них напали двое иностранцев. Они ворвались в комнату общежития, расположенного на улице Киквидзе,32, и под угрозой оружия, похожего на пистолет, отняли ноутбук Аsus и планшет Apple.

Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, по приметам налетчиков, предоставленным потерпевшими, сразу же патрули полиции прочесали район и по "горячим" следам удалось задержать подозреваемых в разбойном нападении. При них были украденное имущество и травматический пистолет.

Потерпевший студент транспортного вуза опознал в задержанных своих обидчиков. По информации наших источников в МВД, сейчас задержанным сообщили о подозрении по ч.3 ст.187 УК Украины ("разбой группой лиц с проникновением в жилье"), им грозит до 12 лет с конфискацией.

Налетчиками оказались гражданин Азербайджана Васиф Рзаев и подданый Туркменистана Юсуп Гурбаниязов. В Киев они прибыли, с их же слов, в феврале этого года, чтобы найти работу. Но, по данным полиции, вероятно занимались уголовным промыслом. Следствие обоснованно предполагает что это не первое преступление в их исполнении. Решается вопрос об избрании подозреваемым в групповом разбое меры пресечения в виде ареста.

Напомним, на днях в Киеве возле Министерства спорта обокрали известного тренера по бадминтону. А в середине июля на Печерске домушники обокрали начальницу налоговой.