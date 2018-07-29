В Белграде убили сербского адвоката Драгослава Огняновича, который защищал бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Он был застрелен на пороге собственного дома, сообщает местное издание B92.

В результате покушения также был ранен его 26-летний сын. 57-летнего адвоката застрелили после того, как он подошел ко входной двери своего дома на улице Антифашистской борьбы.

Издание отмечает, что среди клиентов погибшего адвоката были самые известные криминальные авторитеты страны, в том числе, Лука Бойович, обвиняемый в контроле за наркотрафиком.

Авторы публикации напомнили, что недавно были убиты несколько друзей авторитета, и его адвокат мог стать следующей жертвой криминальных разборок.

Напомним, Косово и Сербия обсуждают вопрос амнистии участников военных действий.