Британская полиция считает, что за покушением на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию стоят две группы из России, одна из которых доставила нервно-паралитический агент "Новичок" в Великобританию, а другая – осуществила отравление. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на неназванный источник.

В Скотланд-Ярде активно изучают именно эту версию. По мнению следствия, емкость, в которой находилось отравившее Скрипалей вещество, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджес. Британская полиция установила, что замаскированный под духи флакон с "Новичком" был запечатан. При этом собеседник издания подчеркнул, что такой пузырек можно купить только в России.

Между тем следователи опасаются, что использованная против Скрипалей емкость с "Новичком" все еще находится в Великобритании и представляет потенциальную угрозу.

Как ранее информировала "Страна", полиция Британии опознала отравителей Скрипалей.