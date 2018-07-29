Сегодня в Украине отмечают день Сил специальных операций
Созданные в Украине в 2016 году Силы специальных операций (ССО) сегодня отмечают свой профессиональный праздник.
Их поздравил командующий Операцией объединенных сил (ООС), генерал-лейтенант Сергей Наев.
"О героизме и подвигах бойцов ССО сегодня не принято говорить в полный голос. Однако, я уверен, что придет время и Украина узнает своих героев", – заявил Наев.
Бойцов ССО с праздником поздравили также президент Украины.
"ССО - элита Вооруженных сил Украины", - написал глава государства у себя в ФБ.
Как сообщалось ранее, борьба за территорию в зоне ООС продолжается и Украина на уступки не пойдет. Это подтвердила украинская сторона на переговорах в Минске, заявив, что референдума на Донбассе не будет и быть не может.
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