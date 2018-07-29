Дни нынешней правящей элиты в Брюсселе сочтены и на ее место должны прийти новые "христианско-демократические" политики. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в летнем университете в трансильванском городе Бэиле-Тушнад в Румынии, в котором проживают главным образом этнические венгры, передает Euronews.

"Европейская комиссия, согласно Лиссабонскому договору, есть его гарант, также как и всех других основополагающих договоров Европейского Союза. Поэтому Еврокомиссия должна быть беспристрастной, непредвзятой и гарантировать соблюдение всех четырех свобод. Вместо этого Европейская комиссия действует предвзято в интересах либералов и против стран Центральной Европы. Еврокомиссия – враг свободы, потому что она защищает строительство европейского социализма, а не свободу. Мы рады, что дни этой Еврокомиссии сочтены".

По его словам, выборы европейского парламента в 2019 года станут решающими для будущего Европы, так как на них может быть отстранена от власти нынешняя элита, "либеральная, но недемократическая и неспособная защитить Евросоюз от иммигрантов-мусульман".

Напомним, ранее Виктор Орбан резко выразился в отношении стремления украинцев попасть в НАТО и Европу, заявив, что Россия всячески помешает этому.